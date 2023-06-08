شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تطرقت لسيرة النبى محمد .. فى ذكرى وفاته ميلادياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 8 من يونيو مع ذكرى رحيل النبى محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك وفقاً للتاريخ الميلادي من سنة 632 ميلادية، وخلال السينما المصرية عدد من الأفلام التي حاولت تسليط الضوء على الرسالة العطرة بذكر النبى وفضائله العديدة، والتي نسلط الضوء عليها خلال السطور التالية.

فيلم الرسالة

يعتبر أهم الأفلام التي حرصت على تناول سيرة الرسول حينما تم تقديمه باللغتين الإنجليزية والعربية، وهو الفيلم الذى أخرجه السوري الراحل مصطفى العقاد، ويحكي عن الرسالة النبوية والإسلام.

وشارك فيها كبار النجوم خلال النسختين، مثل عبد الله غيث في دور حمزة بن عبد المطلب، بينما لعبت دور البطولة النسائية الممثلة السورية منى واصف، في شخصية هند بنت عتبة، أما النسخة الإنجليزية، فكانت من بطولة أنطوني كوين، وآيرين باباس.



فيلم الرسالة

فيلم الشيماء

سلط الفيلم الضوء على حياة الشيماء أخت الرسول عليه الصلاة والسلام في الرضاعة، والتي تعيش في بني سعد وأمها حليمة وكانت أسرتها دوماً ما تدين للنبي بالخير والبركة التي حلت على ديارهم منذ جاءهم رضيع، كما شارك خلال الفيلم الفنان الراحل أحمد مظهر في دور زوج الشيماء.



فيلم الشيماء

بلال مؤذن الرسول

فيلم من أهم الأفلام في ذاكرة السينما المصرية، والذى تناول حياة سيدنا بلال أحد أهم الصحابة فى الذاكرة، لإرتباطه بالآذان، كونه مؤذن الرسول، والفيلم سيناريو وحوار فؤاد الطوخي، إخراج أحمد الطوخي، بطولة يحيى شاهين، ماجدة، حسين رياض، عدلي كاسب، ومحمود المليجي.

وخلال الفيلم يتطرق إلى حكايات حول النبى وما كان يحدث خلال تلك الحقبة، بالتطرق لمواقف فى السيرة النبوية.



فيلم بلال

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"فجر الإسلام

فيلم آخر من بطولة محمود مرسي، نجوى إبراهيم، يحيى شاهين، عبد الرحمن علي، وسميحة أيوب، ويتطرق الفيلم لقصة ظهور الدين الإسلامي في مكة، وحكاية ابن شيخ قبيلة من القبائل الواقعة بين مكة والمدينة.

وكيف تعرض لصعاب عديدة حينما آمن وراح يدعو قبيلته إلى دين الإسلام، فقام صراع بين الجيلين الجديد والقديم، وكتب القصة والسيناريو للفيلم الأديب عبد الحميد جودة السحار، وأخرجه الراحل صلاح أبوسيف.