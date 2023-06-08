شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسورث يهاجم تارانتينو وسكورسيزي بسبب مارفل.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الممثل العالمى كريس هيمسورث انتقادات المخرجان العالميان مارتن سكورسيزي وكوينتين تارانتينو السابقة لأفلام مارفل بأنها "محبطة للغاية"، في عام 2019، قال سكورسيزي إن الأفلام في عالم مارفل السينمائى "ليست سينما"، ومن ثم توسع المخرج لاحقًا في انتقاداته في مقال لصحيفة نيويورك تايمز، حيث سلط الضوء على تأثيرها السلبي.



كريس هيمسورث ومارتن سكورسيزي وكوينتين تارانتينو

ومن ثم ادعى تارانتينو أن ممثلي مارفل ليسوا نجوم أفلام حقيقيين خلال ظهور بودكاست في نوفمبر الماذى، "جزء من Marvel-ization of Hollywood هو لديك كل هؤلاء الممثلين الذين أصبحوا مشهورين وهم يلعبون هذه الشخصيات، لكنهم ليسوا من نجوم السينما، كابتن أمريكا النجم، أو ثور النجم، أعني، أنا لست أول شخص يقول ذلك".

في حديثه عن تعليقاتهم خلال مقابلة مع GQ ، قال هيمسورث، الذي يلعب دور Thor في عالم مارفل السينمائى: "هذا محبط للغاية عندما أسمع ذلك، لأنهم أثنين من الأبطال في نظرى، ولكننى لم أتمكن من العمل معهم، لأننى أعتقد أنهم ليسوا معجبين بي، ولكننى ممتن لأنني كنت جزءًا من شيء أبقى الناس في دور السينما، سواء كانت تلك الأفلام على حساب أفلام أخرى أم لا".

وأنهى هيمسورث قائلا: "أقول للمخرجين الذين أدلوا بهذه التعليقات، وهم جميعًا بالمناسبة، لا يزالون أبطالي، وكنت انتظر العمل مع أي منهم، نحن نحاول أسعاد المشاهدين".