شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. صور توم كروز بثلاثة وجوه تربك السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم العالمي توم كروز لإطلاق فيلمه الجديد Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. ، حيث تم إصدار المقطع الدعائي للفيلم الشهر الماضي، ومن هنا انتشرت صور على الانترنت تظهر اثنين يشبهان توم كروز، ويظهر في الصورة ثلاثة رجال يرتدون قمصانًا بيضاء، مع تسريحات شعر وملامح وجه متطابقة. التشابه غريب لدرجة أنه من الصعب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحديد من هو توم كروز الحقيقي؟، حسبما نشر موقع ndtv.



توم كروز



صورة منتشرة لتوم كروز برفقة رجال تشبهه

والرجال الثلاثة يقفون أمام الكاميرا وأذرعهم حول بعضهم البعض. كلهم يبتسمون. بينما شوهد رجلان يرتديان قمصانًا بيضاء وسراويل سوداء ، يرتدي الشخصية الثالثة قميصًا أبيض وبنطلونًا بيج.

ادعى العديد من المستخدمين أن الصورة قد تم إنشاؤها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ولم يكن أي من الرجال هو توم كروز بالفعل، علق أحد المستخدمين "الذكاء الاصطناعي في أفضل حالاته". وغرد آخر "هل يمكن للرحلة الحقيقية أن تقف من فضلك".

ادعى بعض المستخدمين الذين نشروا الصورة أنه حفل اختتام "المهمة المستحيلة 7" ولكن لا يوجد تأكيد رسمي لذلك.