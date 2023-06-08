شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض وأسود وألوان.. بوستر جديد للفيلم المنتظر Oppenheimer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Universal بوستر جديد للممثل العالمى كيليان مورفى، للفيلم الجديد المنتظر Oppenheimer، وظهر مورفى في البوستر بـ ظهره، بالأسود والأبيض والنصف الآخر بالألوان، ومن المقرر طرح العمل الجديد بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة.



Oppenheimer

فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن غخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أوالروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم.