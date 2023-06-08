شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الحسن .. من كلية الزراعة لمسيرة كوميدية ما بين المسرح والسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان محمد أبو الحسن الذى يعد من أبرز ممثلي الكوميديا، وذلك بعدما تخرج من كلية الزراعة، ثم عمل مهندسا بمديرية الزراعة بالقاهرة، حتى التحق بالعمل فى التليفزيون المصرى ببرامج الأطفال، اشتهر بخفة ظله، ليشارك بعدها فى عدة أعمال كان أشهرها "سك على بناتك"، مع الراحل فؤاد المهندس.



محمد ابو الحسن

من أبرز أفلامه "نص دستة مجانين"، و"مجانين على الطريق"، و"مجرم رغم أنفه"، و"شاويش نص الليل"، و"البرنس"، و"إنهم يقتلون الوحش"، و"إلى من يهمه الأمر"، و"حسن بيه الغلبان"، فضلا عن عدة مسلسلات منها "الفاضى يعمل إيه" و"ابن النظام"، و"أصعب قرار"، و"الظاهر بيبرس"، و"نعم مازلت آنسة" .

تعرض الفنان محمد أبو الحسن لوعكة صحية أقعدته حتى تمكن منه المرض فقامت الفنانة سهير رمزى بالتكفل بنفقات علاجه، وسافر إلى الخارج لإجراء جراحة فى القلب، حتى توفى فى 8 يونيو عام 2014.