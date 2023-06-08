شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة تجمع جومانا مراد وإسلام إبراهيم من كواليس فيلم "ع الزيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال فيلم ع الزيرو للنجم محمد رمضان تصوير المشاهد الأخيرة من العمل تمهيداً لطرحه في دور العرض بموسم عيد الأضحى المقبل 2023، وكشف الفنان اسلام إبراهيم عن صور جديدة من كواليس الفيلم وتجمعه بالفنانة جومانا مراد والطفل منذر مهران.

ويجسد إسلام إبراهيم خلال أحداث الفيلم شخصية صديق محمد رمضان ورفيق رحلة الكفاح ويساعده على حل مشاكله، فيما تظهر جومانا مراد بدور سيدة تدعى "وردة" وهى صاحبة نفوذ وهى تمتلك بانسيون تدور فيها جزء كبير من الأحداث، أما الطفل منذر مهران فيجسد دور ابن محمد رمضان.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، اسلام إبراهيم، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

ويعرض لجومانا مراد حالياً فى السينمات فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، دينا الشربيني ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



جومانا مراد واسلام ابراهيم والطفل منذر مهران



جومانا مراد واسلام ابراهيم والطفل منذر مهران