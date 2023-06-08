شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تلتقى ياسمين رئيس فى فيلم "رحلة البحث عن فستان الزفاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة أسماء جلال على فيلم "رحلة البحث عن فستان الزفاف" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، وتأليف وإخراج جيلان عوف، ومقرر بدء تصوير أول مشاهده نهاية الشهر الجارى، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير.

وتعيش أسماء جلال حالة كبيرة من النشاط السينمائى في الوقت الحالي، حيث تواصل تصوير فيلم "آل شلبى" مع المخرجة أيتن أمين وبطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أخوات تجتمعن في مناسبة عائلية معينة معينة وحدث العديد من المفارقات.

وانتهت أسماء جلال من تصوير فيلم "وش في وش" الذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي، ويجمع الفيلم بين أسماء جلال ومحمد ممدوح وأمينة خليل بعدما تعاون الثلاثى فى مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 الماضى.

وتنتظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.