شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري يشكر الخليج 365 على تكريمه.. ويعلق: كل التقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم ماجد المصري الشكر لـ الخليج 365 بعد تكريمه على أعماله الفنية أمس، وعلق قائلا على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: كل الشكر والتقدير لأسرة الخليج 365 الفنية على تكريمي وعلى رأسهم الأستاذ أكرم القصاص وعلا الشافعي ومصطفى القصبي وعلى الكشوطي ومحمد زكريا ولميس محمد وباسم فؤاد والمصور حسن محمد .



الفنان ماجد المصرى والكاتب الصحفى أكرم القصاص

واحتفى الخليج 365 امس بمشوار النجم ماجد المصرى، السينمائي والدرامي وآخرها مسلسل "ضرب نار" في موسم رمضان 2023، و"سره الباتع"، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة، وشهدت الندوة منح الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 للفنان ماجد المصري درع الخليج 365.

وتحدث ماجد المصرى في الندوة المقرر نشرها على تليفزيون وموقع الخليج 365 عن بدايته الفنية مع المخرج داوود عبد السيد في فيلم "سارق الفرح" وعن الأشياء التي استفاد منه، وشهدت الندوة حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرف على تلفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن مصطفى القصبي ومحمد زكريا وباسم فؤاد ولميس محمد .

فيما تحدث عن تعاونه مع أيضا المخرج خيرى بشارة ورأفت الميهى وغيرهما، كما تطرق الحديث عن نجله المخرج أحمد ماجد المصرى وتحضيراته لعمل سينمائى من كتابته وإخراجه، ونجله آدم الذى شاركه في مسلسل "بحر"، وتحدث عن مشاركته في مسلسل "ضرب نار" و"سره الباتع" اللذين تم عرضهما في موسم رمضان الماضى وحققا نجاحا كبيرا .