شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو الرسمي لـ فيلم "مستر اكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "مستر اكس"، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، البرومو الرسمي للعمل المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، وظهر خلال البرومو أغلب الأبطال بجوار أحمد فهمي وهنا الزاهد منهم: محمد أنور، وأوس أوس، وبيومى فؤاد، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وظهور خاص للفنان أحمد سعد.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وقدم أحمد فهمى في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON والحياة.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فى السينما فيلم "العارف" الذى تم عرضه العام الماضى، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.