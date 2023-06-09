شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري: سعيد بانتشار أعمالي في لندن.. ولم أجد شريكة حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أمير المصري، إنه انتهى من تصوير مسلسل في أيرلندا وشعر أن أهلها يشبهون المصريين في الطباع والطيبة.

أضاف أمير المصري، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن أعماله بدأت تنتشر في لندن، ولاسيما بعد فيلم Limbo ورغم وجود المنصات الإلكترونية بكثافة، إلا أن الناس يفضلون الذهاب إلى السينما لمشاهدة الأفلام.

وتابع النجم أمير المصري: "أفضل ترجيح العقل على القلب في المسائل العاطفية، لأن العقل يحافظ على الحب والاحترام، وهذا أهم شيء في العلاقات".

وأكمل: "حتى الآن لم أجد شريكة حياتي، وعندما عدت إلى مصر قررت أن أبحث عن أهدافي في العمل، وأنا أحب كل الأكل المصري، وجربت أكل الضفادع من قبل في فرنسا، ولكن لن أجرب هذه التجربة مرة أخرى".