شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق لـ"منى الشاذلى": وأنا بغنى "بعيد عنك" تذكرت أبى الراحل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المطربة مى فاروق ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلى" اليوم الخميس، على شاشة cbc، وخلال الحلقة كشفت مى فاروق إلى أنها خلال غنائها "بعيد عنك" لأم كلثوم تذكرت أبيها الراحل فقالت: "أبويا الله يرحمه كان بيحب الأغانى القديمة، كان مطرب قوي جدا وورثت الموهبة منه، فكان خير داعم لي وهو أول حد اكتشف إن صوتى حلو".

وكانت قد تصدرت المطربة مي فاروق والملحن عمرو مصطفى، تريند الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" بأغنية "أفتكرلك إيه" وهى أولى أغانى مشروع إحياء التراث الذى أعلن عنه عمرو مصطفى.

وتعد أغنية افتكرلك إيه من ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان آمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.