شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت طريقها الفنى مبكرا ووقفت أمام كبار النجوم.. ذكرى ميلاد زيزى البدراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلادى زيزى البدراوى، حيث أنها من مواليد 9 يونيو بالقاهرة واسمها الحقيقى فدوى جميل عبد الله البيطار، وبدأت العمل السينمائي في عمر الـ 13 بعدما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار فنيًا وقدمها في فيلم "بور سعيد" عام 1957، وبعد ذلك اختار لها المخرج حسن الإمام اسم "زيزى" ليكون اسماً فنيا لها.

شاركت في أكثر من 140 فيلماً منها "حب حتى العبادة"، "امرأة على الهامش"، "شفيقة القبطية"، "البنات والصيف"، و"السبع بنات"، و"شفيقة الفبطية"، و"بين القصرين"، و"امرأة على الهامش"، و"24 ساعة حب"، و"عريس الهنا"، و"شقة فى وسط البلد"، و"اذكرينى"، و"هارمونيكا"، و"حبك نار" و"على جنب يا اسطى" و"واحد صحيح".

قدمت دور البطولة مع كثير من نجوم مع عبد الحليم حافظ في فيلم "البنات والصيف"، والفنان أحمد رمزي في فيلم "آخر شقاوة"، ومع الفنان شكرى سرحان في "سجين الليل"، وأختير فيلمين شاركت بهما في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 هما "إحنا التلامذة، بين القصرين".

وفى الدراما التليفزيونية شاركت في العديد من المسلسلات الهامة أبرزها "ليالى الحلمية"، "المال والبنون"، "قضية معالى الوزيرة"، "سمارة"، و"الأشرار"، و"كلام نسوان"، و"قلب ميت"، و"حق مشروع"، "حضرة المتهم أبى"، و"الست أصيلة"، و"يا ورد مين يشتريك"، و"حلم ابن السبيل"، و"رد قلبى"، و"بوابة الحلوانى"، و"الخيول"، "الامبراطور"

تزوجت مرتين، الأولى من المخرج عادل صادق والذي تعرفت عليه خلال تصوير فيلم "حبي في القاهرة" عام 1966 واستمر زواجهما لمدة عام ثم انفصلا، ثم تزوجت من المحامي توفيق عبد الجليل، وهو زواج استمر لمدة 17 عامًا ثم انفصلا، وعادت وتزوجت من المخرج عادل صادق للمرة الثانية في زواج استمر لمدة 5 شهور فقط وتوفيت الفنانة زيزى البدراوى فى نهاية عام 2013 وكانت تعانى من مرض سرطان الرئة.