شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين كان صديق الممثلين ومعجون بالفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فؤاد سليم :" النجم خالد النبوى كل يوم يمشى مشوار طويل جدا نتحدث فى الأدب والفن وعلم النفس كل يوم، لأنه شخص مثقف جدا وطموح وشايف نفسه يبقى ممثل كبير وفعلا.. وأقترحت عليه يروح مكتب يوسف شاهين.. وراح له وفعلا عمل معاه المهاجر واقترح انى اشارك معاه بالفيلم".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذا على قناة سى بى سى : " أهم مرحلة فى حياتى مع يوسف شاهين، جعلنى اتعلم من جديد وكان صديق الممثلين ومعجون بالفن.. وعلمنى أبقى صادق فى مشاعري وليس من دماغى"، لافتا : "شاركت مع الفنان يحيى الفخرانى فى مسلسل الخواجة عبد القادر وهو ممثل عالمى وكان صادق فني جدا".

وتابع : "شاركت بتجسيد والد الشهيد منسى فى مسلسل الاختيار كانت الشخصية متدينة بشكل معتدلة ومكنش عاوز حد يعيط عليه ومؤمن ان الموت علينا حق".

وعن دوره فى مسرحية اسمها سنوحى لمخرج يهودى لم يتم عرضها بعد ما تم تسجيلها تليفزيونى، قائل : "بعد ما عملت مسرحية اسمها سنوحى مثلت بنفس الطريقة اللى علمهانى الراحل يوسف شاهين، ولكن المخرج كان يهودى للمسرحية كان عاوز يخلى سنوحى الشاعر شخص دموى.. وبمكر المخرج كان عاوز يقول من حق موسى أن يعود إلى مصر مرة أخري".