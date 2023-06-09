شابة كفيفة مسلمة تخطف الانظار وتحصل على الباز الذهبي في America’s Got Talent.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 02:44 صباحاً - أصبحت Putri Ariani أكثر اسم تم البحث عنه منذ يوم أمس ، بعد أن تلقت بنجاح الباز الذهبي من سيمون كويل في America’s Got Talent 2023.

فقد خطفت المراهقة الإندونيسية الكفيفة الأنظار في برنامج “America’s Got Talent” بعد أن غنت أغنيتين وسط تأثر الجمهور والحكام على حد سواء بأدائها المبهر.

وأذهلت بوتري أرياني البالغة من العمر 17 عاما لجنة التحكيم بتجربة الأداء، بعد أن غنت في البداية واحدة من أغانيها الخاصة، قبل أن يطلب منها مقدم البرامج الشهير وأحد حكام البرنامج سايمون كويل غناء واحدة أخرى.

اختارت أرياني، الفتاة المسلمة المحجبة، أغنية المطرب الشهير ألتون جون “أسف تبدو وكأنها الكلمة الأصعب” وكان أداؤها مثيرا لحماس الجمهور الذي تأثر بعضهم وبكى بعد انتهائها.

دفعت هذا الأداء كويل إلى الضغط على “الباز الذهبي” الذي يترشح بموجبه المتنافسين إلى العروض الحية، وسط ترحيب حار من الجمهور، الذي صفق كثيرا للموهبة الشابة.

وصف كويل صوت الفتاة الإندونيسية بأنه “متميز”، فيما قال الحكم الآخر في البرنامج هاوي مانديل إن “الكثير من الناس لا يؤمنون بالملائكة، وأعتقد أن واحد منهم هبط للتو على مسرحنا.. أنتي نجمة”.