شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تستعيد موضة السبعينيات أثناء سيرها بشوارع لوس انجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز ذكريات موضة السبعينات مؤخراً أثناء سيرها بشوارع مدينة لوس انجلوس، وهى بمفردها إذ سارت ببنطلون حسب وصف تقرير الديلى ميل ينتمى لتلك الحقبة الزمنية الرائدة بعالم الموضة مع تيشرت أبيض.



لوبيز ببنطلون من موضة السبعينات

وذلك بعدما بدت الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز أنيقة للغاية فى وقت سابق أيضاً، عندما تناولت الغداء مع التوأم إيمي وماكس في بيفرلي هيلز يوم السبت الماضى، وذلك بعدما حصلت على صفقة مميزة خلال الفترة الأخيرة مع بن افليك حينما اشترت قصرًا سعره تجاوز الـ 60 مليون دولار.

وكشفت التقارير العالمية أن الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك نجحا أخيراً، بعد رحلة بحث استغرقت عامين كاملين، فى شراء منزل جديد، وصل سعره إلى 75 مليون دولار، دفعا منها فى البداية 15 "عربون"، وفقًا لموقع الديلى ميل، لحجزه قبل دفع المبلغ المتبقى البالغ 60 مليون دولار للحصول على قصرهما فى بيفرلي هيلز الذى يضم 24 حمامًا ومجمعًا رياضيًا داخليا.

وذكر تقرير آخر لموقع TMZ أن الثنائى دفعا 60.85 مليون دولار نقدًا للقصر الرائع الذي تبلغ مساحته 46000 قدم مربع، واستغرقت الصفقة أسبوعًا واحدًا فقط.