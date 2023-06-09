شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fast X يتخطى الـ نصف مليار دولار فى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Fast X إيرادات وصلت إلى 618 مليونًا و305 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و21 دقيقة، منذ طرحه يوم 19 مايو الماضى بدور العرض حول العالم.

وأنقسمت إيرادات العمل إلى 131 مليونًا و177 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و487 مليونا و127 ألف دولار بـشباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Fast X، حول مواجهة أخطر خصم سيواجه البطل على الإطلاق، ويتمثل فى تهديد مرعب يحاول تحطيم هذه العائلة وتدمير كل شيء، وكل شخص، يحبه دوم توريتو، إلى الأبد .

في خلال فيلم Fast 5 الذى طرح 2011، أخرج دوم وطاقمه زعيم المخدرات البرازيلي الشائن هيرنان رييس، وقاموا بإنهاء إمبراطوريته على جسر في ريو دي جانيرو، ما لم يعرفوه هو أن نجل رييس، دانتي (جيسون موموا)، شاهد كل شيء وقضى السنوات الـ 12 الماضية في التخطيط لجعل دوم يدفع الثمن النهائي.

الفيلم من إخراج Louis Leterrier ، وأعضاء فريق Fast X من فريق التمثيل هم :ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.