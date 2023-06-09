مارسيل غانم يقدم الاعتذار لـ فجر السعيد وينتقد حزب الله.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 03:50 صباحاً - قدم الاعلامي اللبناني مارسيل غانم الاعتذار للاعلامية الكويتية فجر السعيد مباشرة على الهواء بعد احتجازها في مطار بيروت لعد ساعات ومنعها من دخول لبنان.

وقال مارسيل غانم ان المطار اضبح يطبق “قوانين الممانعة لا قوانين الدولة اللبنانية وان كانت الممارسة مغطاة بالقانون”.

وتابع “ان كانت الحجة مناهضة فجر السعيد لحزب الله والانتقاد المستمر له فإن اكثرية الشعب اللبناني يفترض ان يكون ممنوعا من دخول لبنان”.

واضاف “وان كانت الحجة مواقف داعمة للتطبيع مع اسرائيل فان كل دول العالم مفترض ان تكون ممنوعة من دخول لبنان لان المعادين لاسرائيل على كوكب الارض قلة قليلة ونصف الدول العربية سلكت في درب التطبيع ولم يعد احد يحمل شماعة المقاومة سوى اقلية متمسكة بمفاصل الحكم في دول الممانعة”.