شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يحيى حفلاً غنائيًا فى أبو ظبى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رابح صقر حفلاً غنائيًا فى أبوظبى، يوم30 يونيو الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

طرح الفنان رابح صقر ألبومه الجديد يوم منذ يومين باسم "الصقر 23"،وضم عدد من الأغانى منها"بعيش لنفسي، يا ابن أبوي، زلزال".

وحرص رابح صقر على توجيه رسالة شكر لكل من ساهم وشارك فى الألبوم، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" اولا اشكر كل من شارك وساهم في الجزء الثاني من ألبوم 2023 رابح صقر من شعراء وملحنين وأخص سهم ومنصور الشادي وأحمد الجوفي وفيصل العطاوي ومحمد بودله عمر الصباغ ومدحت خميس وبشار وهاني فرحات واحمد العنوه وجاسم محمد والطاقم الفني اللي شارك وتعب معي ولكم يااعظم جمهور".

وطرح المطرب السعودى رابح صقر مؤخرًا، أغنية بعنوان "واجد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير سعود بن عبد الله، وألحان سهم وتوزيع بشار سلطان، وتريات هاني فرحات، إيقاعات أحمد العنوة، ناي أحمد خيري، قانون شریف کامل، غيتارات روكيت، تسجيل م.محمد حمدي، مكس وماستر م.جاسم محمد.