شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى مور بصحبة حفيدتها وكلبها الصغير فى شوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة ديمى مور على اصطحاب أحدث مولود في العائلة بعدما استقبلت مؤخراً حفيدتها، وسارت بصحبتها وهى تجر سيارة الأطفال التي تقلها، إذ تألقت صاحبة الـ 60 عاما بإطلالة مناسبة لها، وهى بشوارع مدينة لوس أنجلوس.

كما أظهرت حبها للكلاب، وهى تحمل جرو صغير، وحرصت على الاهتمام به مثلما ظهر في الصور التي التقطت لها بشوارع لوس أنجلوس.



ديمى مور

وخلال العام الماضى أثارت الممثلة العالمية ديمي مور، بعض الدهشة بعد إحضار كلبها الأليف داخل متحف اللوفر المشهور عالميًا، على الرغم من سياسته الصارمة تجاه الحيوانات داخل المتحف، ونشرت نجمة هوليوود، البالغة من العمر 59 عامًا، صورًا لزيارتها لمعرض باريس عبر موقع "إنستجرام"، وأظهرت للجماهير كيف أنها وكلبتها الأليفة من نوع "الشيواوا بيلاف" استوعبت الثقافة.

وهو ما يعكس حب مور للحيوانات بصفة عامة، ما بين القطط أو الكلاب للنجمة التى اشتهرت فى وقت سابق بتكوين ثنائى ناجح للغاية مع بروس ويلز.