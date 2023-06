شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يتم عامه الـ 60 .. 3 أهم أدوار للنجم ما بين الشر والطيبة وjack sparrow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم اليوم النجم العالمى جونى ديب عامه الـ 60 بعدما قدم مسيرة فنية طويلة، حفر خلالها اسمه من ذهب كواحد من أساطير السينما العالمية بفضل مجموعة من الأدوار المركبة الذى لعبها خلال مسيرة طويلة نرصد 3 منها فى السطور التالية، خاصة أنها تعكس مقدار ما يحمله جونى ديب من موهبة كبيرة للغاية، بأدوار ما بين البساطة والطيبة إلى دور شديد التعقيد والتركيب، وآخر يجسد فيها كل أنور الشر.

Pirates of the Caribbean

تمكن ديب من تخليد شخصية جاك سبارو في تاريخ السينما بعدما صنع لها عالمها الخاص استناداً لموهبته الكبيرة حينما قدمها بالفيلم وارتبط بها في أذهان الملايين من محبى وعشاق السينما.



johnny depp jack sparrow

Finding Neverland

من أفضل أدوار جوني ديب عام 2004، حينما قدم المخرج مارك فورستر جوني ديب في دور به من البساطة الشديدة وعدم التكلف ما يعتبر تحدى كبير على أي ممثل، إلا انه كعادته نجح بالتحدى، خلال الفيلم الدرامي حول قصة جي إم باري مؤلف بيتر بان، وهي قصة جميلة ومؤثرة حول صداقة باري مع عائلة ليوين ديفيس، ألهمته علاقته مع أرملة وأولادها الأربعة لكتابة القصة الأيقونية.

جوني ديب جسد بالفيلم دور صديق للأولاد، بل ويصبح المرشد والمعالج والأب البديل حينما يلزم الأمر.



جونى بالفيلم

Once Upon a Time in Mexico

من أبرز أفلام ديب، ولعب فيها شخصية يتلخص فيها كل صفات الشر، حينما قدم دور عميل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهو أحد العملاء الذين سيفعلون أي شيء على الإطلاق من أجل تحقيق أهدافه، أثبت جوني ديب في هذا الدور أنه يستطيع لعب جميع الأدوار في نفس القدر من البراعة.