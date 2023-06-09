شكرا لقرائتكم خبر عن بدايته كانت فى مسلسل البوسطجى.. 18عاما على رحيل عبد الله محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الفنان عبد الله محمود، الذى رحل عن عالمنا فى 9 يونيو 2005 وعلى الرغم من رحيله فى الأربعينيات من عمره إلا أنه ترك مسيرة فنية كبيرة محفورة فى ذاكرة جمهوره كأدواره فى "المصير" و"الطوق الأسورة" و"شمس الزناتي" و"الطريق إلى إيلات".

وبدأ عبد الله محمود مشواره الفنى طفلا مع أصدقائه محسن محيي الدين وأحمد سلامة من خلال التليفزيون، وكانت انطلاقته فى مسلسل "البوسطجى" عام 1974.

سجل فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين عام 1978، بداية انطلاقته السينمائية الحقيقية، وبعدها قدم العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "شمس الزناتي، وحنفي الأبهة، المولد" أمام النجم عادل إمام وفيلم "الاحتياط واجب، الإمبراطور" أمام النجم الراحل أحمد زكي، وقدم أجمل أدواره في فيلم "الطوق والأسورة" مع النجمة شريهان وفردوس عبد الحميد، و"الطريق إلى إيلات".

وقف أمام النجم العالمى عمر الشريف في فيلم "المواطن مصري" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، وحقق بعد ذلك نجاحاً في الدراما التليفزيونية في عدد من المسلسلات أبرزها "الوتد"، "عصفور النار"، "الطاحونة"، "الفرسان"، "ذئاب الجبل"، "البوسطجى"، وغيرها، وعلى خشبة المسرح شارك في العديد من المسرحيات منها "باب التوفيق"، "قصة الحي الغربى"، "قطب الرجال"، "حضرات السادة العيال"وأصيب عبدالله محمود، بمرض سرطان المخ، ورحل عن عالمنا في 9 يونيو 2005.