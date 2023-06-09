شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز المنافس الدائم فى موسم عيد الأضحى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجم كريم عبد العزيز منفاسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 بفيلم "بيت الروبى" الذى يفتتح به الموسم اذ ينطلق الفيلم في دور العرض يوم 21 يونيو الجارى أي قبل حلول العيد بأسبوع، وينافس كريم عبد العزيز في عيد الأضحى السينمائى هذا العام باعتباره الموسم المفضل بالنسبة له، لاسيما وأن منافس دائم في هذا الموسم خلال السنوات الماضية وأفلامه تعرض دائماً في عيد الأضحى.

ففي موسم عيد الأضحى السينمائى 2022، نافس كريم عبد العزيز بفيلم "كيرة والجن" والذى حقق أرقاماً قياسياً على مستوى شباك التذاكر وأصبح الفيلم الأعلى تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعدما وصلت إيراداته إلى 120 مليون جنيه، والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

وفى موسم عيد الأضحى 2019، نافس كريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الأزرق 2" وحقق الفيلم وقتها أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 104 ملايين جنيه قبل أن يتخطاه فيلم "كيرة والجن"، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، نيللى كريم، هند صبرى، شيرين رضا، مروان يونس، إياد نصار، ولاء الشريف وعدد من الفنانين كضيوف شرف.

أما في موسم عيد الأضحى 2023 فينافس كريم عبد العزيز بفيلم "بيت الروبى" والذى يشارك في بطولته نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.