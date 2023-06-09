شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات "فرنسيسكان جوت تالنت" لمواهب الأطفال بالمركز الكاثوليكى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم، فعاليات "فرنسيسكان جوت تالنت" المهرجان الأول الذى يقيمه المركز الكاثوليكى المصرى للسينما لمواهب الأطفال بمدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، من الحضانة حتى الصف الثالث الإعدادى، مساء اليوم الجمعة، والذى يقام تحت رعاية الرهبان الفرنسيسكان بمصر.

وكانت المسابقة موزعة على أربع مناطق هى.. الأولى الإسكندرية وكفر الدوار، والثانية الفيوم وبورسعيد والسويس، والثالثة أسيوط ومنفلوط، والرابعة الأقصر ونجع حمادى وكوم أمبو وأرمنت، وسيتم خلال الاحتفالية أيضاً تكريم الفنان الموسيقار هاني مهنا والفنانة شيرين والفنان أحمد سلامة.

وقد تشكلت لجنة التحكيم لهؤلاء الموهوبون من الفنانة مادلين طبر والفنانة ندى بسيونى والفنانة لقاء سويدان والفنان حمزة العيلى والمخرج رضا شوقى، وتقدّم لهذه المسابقة أكثر من ثلثمائة متسابق، ثم بدأت التصفيات لأفضل العناصر فى مجال الموسيقى والغناء والشعر والتمثيل الفردى والجماعى، حتى وصل لمائة متسابق، لتكون التصفية الأاخيرة أمس الخميس لاختيار ثلاثين متسابقاً فقط الذين سيتم تكريمهم.

وأقيمت فعاليات الدورة الـ71 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد من نجوم الفن، والذى شهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، كما شهدت توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة المشاركة في هذه الدورة.

وكرم المركز الكاثوليكى عددا من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة أو من تألقوا فى أعمال فنية مؤخراً منهم، يحيى الفخرانى، سامى مغاورى، محمود حميدة، هناء الشوربجى، سهير رمزى، مدحت صالح، نيللى كريم، احمد أمين، وغيرهم من الفنانين.