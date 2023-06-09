لسيت السعودية بعد 9 سنوات من فقدانها.. الشرطة الإسبانية تعثر على جثة فتاة في حائط شقتها (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد 9 سنوات من فقدانها.. الشرطة الإسبانية تعثر على جثة فتاة في حائط شقتها (فيديو) mirror عثرت الشرطة الإسبانية على رفات شابة كانت مفقودة منذ تسع سنوات خلف جدار في شقتها القديمة. واختفت سيبورا جاجاني (22 عاما) منذ تسع سنوات بعد فترة وجيزة من انفصالها عن صديقها، لكن شرطة بلدية توريمولينوس تخلت عن البحث عنها بعدما فشلت في الوصول إلى أي معلومة تفيد تحقيقاتها. وبعدما وقع في أيدي الشرطة لارتكابه جريمة قتل الشهر الماضي، ذهبت ضحيتها فتاة إيطالية طعنت 14 مرة، اعترف ماركو جايو روميو، من تلقاء نفسه بجريمته التي ارتكبها في عام 2014، بعدما شاهد صورة جاجاني معلقة بقسم الشرطة الذي اقتيد إليه من أجل التحقيق. واعترف روميو بأنه قام بإذابة بقايا جاجاني في الأسيد. وبحسب بيان صادر عن الشرطة الإسبانية، فإن روميو وضع بقايا جاجاني في صندوق أخفاه في جدار بمنزله. Así descubrían nuestros agentes, tras una pared, en una vivienda de #Torremolinos restos humanos que podrían corresponder con los de una mujer desaparecida en 2014



⤵⤵https://t.co/viMfZ8ugYz pic.twitter.com/grtgh9tj4z — Policía Nacional (@policia) June 7, 2023 .

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