شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شوجر دادى" يحصد 4 ملايين و258 ألف جنيه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "شوجر دادى" نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث تصدر قائمة الإيرادات اليومية منذ طرحه فى السينمات المختلفة، وحصد أمس الخميس إيرادات بلغت 263 ألفا و16 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم فى السينمات 4 ملايين و258 ألفا و585 جنيها.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وكشفت عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم عن أسماء وطبيعة الشخصيات التى تدور حولها الأحداث، حيث تظهر ليلى علوى بشخصية أميمة "الشوجر الأساسى"، وبيومى فؤاد بدور شوقى "الشوجر دادى"، وحمدى الميرغنى بدور محيى "مخترع العيلة"، ومى الغيطى بشخصية توتي "توتي، توتي وبس"، مصطفى غريب بدور حسام "وسيم العيلة"، فرح الزاهد بشخصية نرمين "مجنونة بحسام"، جوهرة بدور كاتي "رقصها شرقي وتفكيرها غربي"، وتامر هجرس بشخصية زياد "التان دادى".

كما كشف البروموهان التشويقيان للفيلم خلال لقطات سريعة، عن أجواء صيفية في سهل حشيش، حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.