شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "جوة الصندوق" للمخرج إسلام إمام بقصر الأمير طاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل قصر الأمير طاز، اليوم الجمعة، العرض المسرحى "جوة الصندوق" إنتاج صندوق التنمية الثقافية، والعرض فكرة وإخراج إسلام إمام، ويدور فى إطار كوميدى حول مشاكل الشباب المعاصرة وكيفية احتوائهم وتوعيتهم بتقبل الآخر.

العرض باكورة إنتاج ورشة التمثيل بقطاع صندوق التنمية الثقافية لإعداد وتدريب المواهب الشابة وتنميتها تحت إشراف المخرج إسلام إمام بمشاركة 15 ممثل وممثلة.

جدير بالذكر أن "جوة الصندوق" من تمثيل وأداء: كريم الكاشف، مصطفى سعيد، حامد الزناتي، حسن علي، إسلام رجب، أحمد عبادي، باسم سليمان، إسراء عاطف، عليا القصبي، هنادي محمود، دانة وائل، رضوى الشريف، تصميم إضاءة: كريم محروس، موسيقى: حازم الكفراوي، مساعدو الأخراج ساره الرداد، هاجر سليمان، مخرج منفذ: عبده بكري، إخراج إسلام إمام.