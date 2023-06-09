شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يدير ندوة فيلم "يوم مر.. يوم حلو" احتفالا بعيد ميلاد سيمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الكاتب الصحفى والناقد الفنى جمال عبد الناصر ندوة فيلم "يوم مر.. يوم حلو" احتفالا بعيد ميلاد النجمة سيمون، التى ستحضر عرض الفيلم مع الجمهور، وذلك يوم الأربعاء 14 يونيو الساعة السابعة مساء.

يحضر عرض الفيلم والندوة المخرج الكبير خيرى بشارة والكينج محمد منير والفنانة سلوى محمد أحمد وعدد من نجوم الفيلم، والفيلم يعرض ضمن برنامج عروض النشاط السينمائى بصندوق التنمية الثقافية لشهر يونيو بحضور المخرج السينمائى أشرف فايق المشرف العام على النشاط السينمائى بالصندوق.

يعرض الفيلم أيضا فى سينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د.إيناس دياب، ويدير ندوة ما بعد الفيلم بالحرية الإسكندرية الناقد محمد كمال مبارك، وجدير بالذكر أن الدخول مجانا للجمهور المحب للسينما.



الاحتفال بعيد ميلاد سيمون وعرض فيلم يوم مر يوم حلو

فيلم "يوم مر.. يوم حلو" ﺇﺧﺮاﺝ وفكرة وتأليف خيرى بشارة، وقصة وسيناريو وحوار فايز غالي، والمخرج المساعد محمد مصطفي ، وبطولة : فاتن حمامة ، محمد منير ، سيمون ، محمود الجندى ، عبلة كامل ،حنان يوسف ، جالا فهمي ، علاء عوض ، رندا ، محمد هنيدي ، لطفي لبيب ، أحمد كمال.

ويتناول الفيلم حياة "عائشة" تلك الأرملة التى يتوفى زوجها ويترك لها خمسة أبناء، سناء وسعاد ولمياء وأسماء والصغير نور، الابنة الكبرى سناء تزوجت عرابي النجار وأقاموا بمنزل العائلة المتواضع، وأصبح يتصرف كأنه صاحب البيت، وتحاول بقية اﻷخوات إيجاد طرقهن فى الحياة.