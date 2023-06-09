خمّنوا من تكون الفنانة الوحيدة التي رفضت العمل مع الزعيم عادل إمام ؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 06:54 مساءً - كشفت الفنانة ألفت إمام، عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات، وعودتها مرة أخرى العام الماضي بدورها في مسلسل «كامل العدد».

وأضافت خلال لقائها بـ «برنامج الستات»، تقديم الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة، والمذاع على قناة «النهار»، يوم الأربعاء الماضي، أنها توقفت عن العمل بعد مسلسل «في اللا لاند»، لعدم وجود أدوار تُناسبها وافتقادها للشغف بأداء الشخصيات التي تُقدم لها.

ألفت إمام تكشف سر إبتعادها عن الساحة الفنية

وأكدت أنها تعيش في حالة افتقاد للكتاب والمخرجين الراحلين الذين تعلمت على أيديهم، واصفة إياهم بالكنوز الصعب تكرارها.

موقفها من العمل مع الزعيم عادل إمام

وعن رفضها المشاركة في العمل مع الزعيم عادل إمام، بمسلسله الأخير «فلانتينو»، نفت “ألفت” هذا الأمر، مُشددة أنها لم ترفض العمل لشخص الفنان عادل إمام، ولكن لعدم اكتمال أوراق المسلسل.

ولفتت ألفت إمام إلى أن الدراما المصرية فقدن بريقها لدى الجمهور، بسبب سرعة تقديم أوراق الأعمال الفنية.

وأشارت إلى أنها استغلت فترة ابتعادها عن الوسط في القراءة والبحث والذهاب إلى معرض الكتاب، ومشاهدة الأعمال الفنية المُذاعة على القنوات الفضائية والمنصات المتنوعة، مُبينة أن هذه الحصيلة تساعدها في تكوين وجهة نظر وقدرة على تقييم الأدوار أو الأوراق المُقدمة لها.

ألفت إمام تتحدث عن حياتها الشخصية

وخلال اللقاء، تحدثت الفنانة ألفت إمام عن العديد من الجوانب الشخصية في حياتها، منها زواجها الذي أخفته لكونها زوجة ثانية، مشيرةً إلى أنه كان قرارًا اتخذته بالعقل أكثر من القلب.

وقالت ألفت إمام: قررت اتجوز راجل متجوز وكان قرار من العقل طاغي عن القلب بشوية، عايزة احتواء وأفق متسع وثقافة واسعة، وتجاربه في الحياة أعمق وأكيد هيعلمني، والفلوس مكنتش حاجة فظيعة.

لتسألها الإعلامية سهير جودة، قائلةً: اتجوزتي راجل متجوز ومتعلنيش عشان تحافظي على بيته.. فيها مشقة؟

لتجيبها ألفت إمام: مكنش فيه أي مشقة وحاجة هتسعدني وراجل عظيم ومحترم ومتدين وبيخاف ربه، ليه أخرب الدنيا؟ التوازن لما بيحصل والاتفاق بالرضا، فالدنيا لازم تمشي كده، إحنا مش هنحارب بعض.

وكشفت ألفت إمام سبب انفصالها قائلةً: انفصلنا بمشاكل رجعت تاني الشغل وحشني أوي، كان فيه إغراءات أنزل وأشتغل مسرح.

آخر أعمال ألفت إمام

وشاركت ألفت إمام مؤخرًا في مسلسل كامل العدد بطولة الفنان شريف سلامة ودينا الشربيني، الذي نافس في موسم دراما رمضان 2023، ولعبت خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى فاتن، وتكون جدة أبناء الفنان شريف سلامة.

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