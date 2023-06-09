شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى ونس لـ فاطمة مصطفى: محتاجة دكتور نفسى بسبب دورى فى جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة لبنى ونس صعوبة الأدوار التى لعبتها خلال موسم دراما رمضان الماضى، قائلة خلال تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى: "عانيت فى دور والدة سيف بمسلسل جعفر العمدة، وحسيت إنى محتاجة دكتور نفسى، وبالفعل إلى الآن أشعر كأنى مريضة وأحتاج لذلك".

وأضافت: "الموضوع بيكون صعب للغاية، ومش بالسهولة اللى الناس فاكراها، والمسلسل كان مميز وكواليسه كانت أكثر تميز وجمال، لأن كل اللى فيه كانوا عايزين يعملوا حاجة كويسة تليق بالجمهور".

برنامج الراديو بيضحك يذاع يوم الخميس فى الساعة السادسة مساء حتى الثامنة، واستضاف مؤخراً خلال حلقاته نجوم مثل ماجد المصرى، أحمد فهيم، وقبلهما خلال شهر رمضان استضافت أحمد العوضى، ياسر جلال، محمد رمضان، أحمد السقا على الترتيب، وهى الحلقات التى شهدت حديثهم حول كواليس أعمالهم بدراما رمضان الماضى.