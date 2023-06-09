شاهد لأول مرة.. ابنة أميرة فتحي الوحيدة التي أخفتها عن الأنظار لأكثر من 20 عامًا.. والمفاجأة بهوية والدها النجم الشهير!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 08:48 مساءً - شاركت الفنانة أميرة فتحي جمهورها باحدث صور لها من احتفلها بتخرج ابنتها جويرية وائل حب من الجامعة الكندية.

وظهرت أميرة باطلالة ملفتة مرتدية توب باللون الاسود و بنطلون أبيض وهو ما كشف عن جمالها و اناقتها.

إطلالة أميرة فتحي في حفل تخرج ابنتها

ومن الناحية الجمالية اعتمدت “أميرة” على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

أميرة فتحبي تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة الكندية

أميرة فتحبي تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة الكندية

منشور أميرة فتحي

ونشرت أميرة فتحي مجموعة من الصور لها مع ابنتها من حفل التخرج، وعلقت عليها كاتبة: “شكرا يارب، الحمدلله والشكر لله علي كل نعمك وافضالك عليّ، شكرا حبيبتي انتي هديه غاليه من ربنا فخوره بيكي عمرك ما تعبتيني ولا حد اشتكي منك بالعكس كنتي مسؤله من وانتي طفله وهتفضلي طفلة في نظري بقلبك اللي مليان براءه وحب عمري ماقلتلك ذاكري كنتي متفوقه دايما ومهذبه وعارفه مسؤلياتك صحبتي وبنتي وحبيبتي ربنا يحفظك ويكتبك من السعداء دنيًا واخره من فضله ورحمته .

أميرة فتحبي تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة الكندية

من هو زوج أميرة فتحي؟

وتزوجت أميرة فتحي من المنتج السينمائي الشهير وائل حب، وأنجبت منه إبنتين هما “مليكة”، التي توفيت في عامها الثاني، و”جويرية” التى أصبحت الآن شابة جميلة، وفي عام 2009 إنفصلت أميرة عن زوجها لمدة يومين فقط، وتؤكد الفنانة أن وفاة إبنتها “مليكة”، بسبب إصابتها في القلب، هو أسوأ حدث في حياتها.

أميرة فتحي وزوجها المنتج وائل حب

من هي أميرة فتحي؟

أميرة فتحي أحمد، من مواليد 28 كانون الأول/ديسمبر عام 1974، وتخرّجت في كلية السياحة والفنادق، قسم الإرشاد السياحي، انطلقت ​أميرة فتحي​ من الإعلانات، وإشتهرت أميرة بعد ظهورها في كليب “إفرض”، للمطرب الشعبي حكيم، كما جسدّت دور “أمنية”، التي أحبها الممثل المصري ​طارق لطفي​، في فيلم “​صعيدي في الجامعة الأميركية​”، لتنطلق منها إلى بطولة الأعمال الفنية. وعلى الرغم من مواهبها المتعددة، إلا أن أعمالها الفنية لم تتجاوز الـ40 عملاً.

على الرغم من قلة مشاركتها في الأعمال الفنية، إلا أن أدوارها دائماً ما تترك بصمة لدى الجمهور، وتؤكد أميرة فتحي أن جميع أدوارها جزء من شخصيتها الحقيقية، وكشفت أنها لا تمانع تجسيد أدوار الإغراء والإثارة، ولكنها ترى ضرورة أن يكون ذلك في سياق درامي.

سبب غيابها الفني

وكشفت أميرة فتحي سبب غيابها قائلة إن غيابها عن السينما لسنوات طويلة، غير مقصود، حيث أنها لم تقصد أن تختفي هذه المدة عن جمهورها، ولكن السينما في هذه الفترة كانت متوقفة، كما أنها لا تعمل من أجل العمل فقط، فهي دائماً تبحث عن موضوع تشعر به وتحبه حتى تستطيع تقديمه، معبرة عن ذلك قائلة:” لا يشغلني أن أقدم عملا فنيا كل عام بقدر ما يهمني أن اعمل شيء أصدقه ويكون جيد ويحبه الجمهور”.

وأشارت فتحي إلى أن ما حمسها لخوض تجربة فيلم “أولها حلو”، الذي يشاركها البطولة حمزة العيلى دراين حداد، سهام جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي هو أن الموضوع مميز، حيث يناقش العلاقات بين الرجل والمرأة ومشاكلهم، كما أن الشخصية التي تقدمها، جديدة ومختلفة، وستكون مفاجأة للجمهور.

أزمة صحية كادت تودي بحياتها

بنهاية عام 2016، مرّت أميرة فتحي بظروف صحية مضطربة، وأجرت 3 عمليات جراحية، إثر تعرضها لآثار جانبية من وجود كيس دهني في جسمها. وكشفت في مقابلة صحفية أن العناية الألهية إنقذتها من الموت، بعد أن أجرت عملية جراحية وقامت بإستئصال كيس دهني في القدم، لكن الطبيب لم ينظف الجرح جيدًا، وهذا الأمر سبب لها مضاعفات.

كانت الفنانة اميرة فتحى، قد أعربت عن استيائها مؤخرًا بعد تعرضها للتحرش اللفظى والتنمر من بعض النساء خلال بعض التعليقات على إحدى الجروبات الخاصة بالسيدات على “فيسبوك“، قائلة: رأيت ألفاظ سيئة للغاية من النساء وكلام في منتهى قلة الأدب على صورة نشرتها مع مدربى الخاص داخل الجيم بسبب ظهور جزء من جسدى دون إرادتى.

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