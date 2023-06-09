الله يرحم زمان.. هجوم شديد على عمر كمال بسبب نضارته الجديدة.. تجاوزت الـ16 ألف جنية! – صورة

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 08:48 مساءً - انتشر فيديو للمطرب المصري عمر كمال عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أن نشره على صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وكان يغني إحدى أغنياته الجديدة

وكتب جزء من الأغنية أسفل الفيديو :”وبندلع من جيبنا ومفيش حد خيره علينا”، ونال الفيديو تعليقات كثيرة بسبب ارتداء عمر كمال لنظارة باهظة الثمن.

سعر نضارة عمر كمال

والنظارة التي ارتداها عمر كمال، من براند Gucci الإيطالي، ووصل سعرها إلى 492 يورو، وهو ما يُعادل 16 ألف جنيه تقريبًا.

سعر نظارة عمر كمال

فيديو عمر كمال

زظهر عمر كمال في الفيدي وهو يردد كلمات أحدث أعماله الغنائية، “يا بيبي”، والتي جاءت كلماتها كالتالي: إحنا ركبنا وعدينا، بشقانا وجري إيدينا وبندلع من جبنا ومفيش حد خيره علينا، طبع العنطزة مش فينا بس واجهة ويكفينا، لينا طلة ولينا قبول ربنا مدينا.

تعليقات الجمهور على مقطع الفيديو

وهجم الجمهور عليه معلقا : “دي نظارة عمي حلمي بتاع اللحام أحسن منها، ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا، حن على الفقراء والغلابة الله يرحم أيام زمان يابني، فلوس حرام وتربية جوع، ليه النظاره بتشوف بيها الجنة”.

أحدث ظهور لـ عمر كمال



أغنية عمر كمال الجديدة

ومن ناحية أخرى، كان المطرب عمر كمال قد طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “يابيبي” بالتعاون مع المطربة سارة الزكريا، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

بيبي من: كلمات: عمرو قطب ، ألحان : خالد سلطان وليد سمارة ، توزيع: إسلام شيبسي، ميكس وماستر: محمد جوده.

أحدث ظهور لـ عمر كمال



من هو عمر كمال؟

عمر كمال فنان ومغني شعبي عرفه الجمهور بعد نجاح أغنية “بنت الجيران”، التي نالت إعجاب الجماهير في الفترة السابقة، هذا الفنان الشعبي الذي أصبح لديه جمهور بالملايين، وأصبح تريند السوشيال ميديا بسبب أغنيته الشهيرة والتي كانت سببًا لشهرته وتعرف الملايين عليه من خلالها، تلك الأغنية كانت سببًا أيضًا في أزمته الشهيرة مع نقابة الموسيقيين .

المشوار الفني :

عمر كمال بدأ الغناء وعمره 17 سنة أو تحديداً من 2007 أي منذ حوالي 13 سنة، لكن الحظ لعب دوره في تلك الفترة واشتهر، وتعاون مع نجوم كثيرين ولحن لهم العديد من الأغاني ومن أهمهما تعاونه مع هاني شاكر في أغنية قام بغنائها نقيب الموسيقيين السابق وهي أغنية “أبويا” والتي انتشرت وقتها وغناها “شاكر” في حفله ونسب كلماتها وتلحينها إلى شاب يدعى عمر كمال.

وأكد عمر كمال أن الفنان محمد فؤاد يعتبره مثل ابنه مشيدًا له بصوته الجميل وقال كمال أنه يعشق محمد فؤاد منذ طفولته، وعبر عن سعادته الكبيرة حين يشبه الناس صوتيهم ببعضهما، ولعمر كمال أعمال أخرى غير أغنيته الشهيرة “بنت الجيران”، ونجحت تلك الأعمال وحققت مشاهدات عالية على اليوتيوب مثل: “الغربة” و”شمس المجرة” وعدد آخر من الأغاني والدويتوهات.

أزمة نقابة المهن الموسيقية :

وكانت أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب السابق هاني شاكر، قرارًا رسميًا بإيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء نهائيًا، بسبب المخالفات التي تتعارض مع شروط العضوية، وجاء نص القرار كالتالي: «قررت نقابة الموسيقيين إيقاف المطرب عمر محمد كمال والشهير بعمر كمال عن العمل اعتبارًا من تاريخة وذلك لما بدر منه من مخالفات، والتي تتعارض مع شروط العضوية الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته»، وطالب عمر كمال الجمهور بمساندته ودعمه وقتها، وبالفعل إنتهت الازمة مؤخرًا

عمر كمال يخضع لعملية زراعة شعر الذقن

من ناحية أخرى، تعرض مطرب المهرجان عمر كمال، لهجوم شديد من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صورة لنفسه على صفحته الشخصية ظهرت فيها ذقنه باللون البني بعد الجراحة التجميلية التي أجراها لنمو ذقنه. الشعر.

وبدأت الجماهير بتوجيه التعليقات والتعليقات التي تشكل نوعُا من الهجوم والسخرية عليه، ورجحوا أن هذا هو السبب الحقيقي لغيابه عن مؤتمر نقابة المهن الموسيقية الذي عقد مؤخرًا بعد تولي مصطفى كامل رئاسة النقابة.

أوضح عمر كمال، سبب غيابه عن مؤتمر نقابة عمال الموسيقى، الذي عقد برئاسة مصطفى كامل، رئيس نقابة المهرجانات الموسيقية، قبل أسابيع، بشأن قرار توقيف مطربي المهرجانات. حيث أكد غيابه لأسباب صحية وخضع لعملية جراحية في أسنانه وأرحاوه، وأكد أن وجهه كان منتفخاً نتيجة ذلك. الأمر الذي جعله يتغيب عن اجتماع النقابة ، كما أكد أنه يريد إرسال مقطع فيديو يشرح حالته الصحية واعتذر رسميًا للجميع عن غيابه ، وشكر الأخير نقابة المهن لموافقتها على ذلك.

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