بالصور- الجمهور لم يتعرّف عليها… الفنانة سماح أنور تَظهر بصورَتين صادمَتين غريبَتين!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 08:48 مساءً - فاجأت الفنانة المصرية سماح أنور الجمهور بإطلالة غريبة لم يسبق أن شوهدت بمثلها من قبل، لتحظى بتفاعل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها العديد من روّاد السوشيال ميديا بـ”الأيقونة”.

إطلالة غريبة لـ سماح أنور

ونشرت سماح أنور، ذات الـ58 سنة، صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات، وظهرت في إطلالة أولى من الجلسة بمكياج داكن مرتديةً تاجاً ضخماً شبّهه متابعوها بتاج الفنانة لوسي، في مسلسل “المدّاح”.

أما الإطلالة الثانية، فظهرت فيها سماح أنور بنظّارة سوداء، وملابس جلدية عارية الذراعين، ممتدة بغطاء جلدي على الرأس، في حين ظهرت بالإطلالة الثالثة بهيئتها الطبيعية، ولكن باللونين الأبيض والأسود.

ريهام عبدالغفور تعلّق!

وأشاد الجمهور بالإطلالات المتنوعة للممثلة المصرية، حيث وصفتها زميلتها الفنانة ريهام عبد الغفور بالأيقونة، حيث أعادت نشر إحدى الصور لسماح وعلّقت عليها بالقول: “سماح أنور أيقونتي.. بحبك”.

كذلك، من بين التعليقات التي رصدناها على صور سماح أنور: “امرأة من عصر الأساطير خلقتي وعلى رأسك تاج الهيبة والاحترام احبك الله يوفقك”، وقال آخر “لحظة هذه سموحة.. فكرتها شريهان والله العظيم”.

وجاء ذلك بعد فترة طويلة من انقطاع سماح أنور، عن الخضوع لأي جلسات تصوير، حيث هي من أكثر الفنانات العفويات اللاتي لم يحرصن على الظهور بلمسات تجميلية، وتظهر بطبيعتها دائماً.

مسلسل بطن الحوت.. جديد سماح أنور

وتستعد سماح أنور خلال الأيام المقبلة لاستئناف تصوير مشاهدها في “مسلسل بطن الحوت” المكون من 15 حلقة، ومن بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبوالروس، وآية عبدالرازق، وضيوف شرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

نبذة عن سماح أنور

ولدت سماح أنور عبدالله في 22 أبريل/ نيسان 1965، وسط أسرة تعشق الفن وتقدسه، فوالدها هو الكاتب الكبير أنور عبد الله، ووالدتها هي الفنانة سعاد حسين.

درست سماح أنور اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة، وبعد ذلك احترفت العمل في السينما والتلفزيون، وتميزت بأدوار الفتاة القوية، ويحتوي سجلها الفني على 70 فيلما أبرزها “نساء صعاليك، شياطين الشرطة، السجينتان، حالة تلبس، بنت مشاغبة جدا، اقتل مراتي ولك تحياتي”، كما شاركت في بطولة ما يقرب من 40 مسلسلا أهمها “ذئاب الجبل” بجانب الفنان أحمد عبد العزيز، والذي أحدث ضجة كبيرة وقت عرضه، وأصبح بمرور الوقت من أهم كلاسيكيات الدراما المصرية.

آخر أعمال سماح أنور

يُذكر أن الفنانة سماح أنور شاركت مؤخرا في “مسلسل الصندوق“، الذي عرض في رمضان 2023، والعمل من بطولة أحمد داش، هدي المُفتي، على قاسم، سماح أنور، وآخرين، ومن تأليف مُصطفي صقر، محمود رمضان، وإخراج مروان عبدالمنعم.

وتدور أحداثه خلال الاحتفال بعيد ميلاد “ريم” مع وصول هدية غامضة عبارة عن صندوق غريب يضم محتويات غير مفهومة ورسائل تطلب إنقاذ شخص قبل أن يُقتل وتتسارع الأحداث بصورة كبيرة ويدفع الفضول الأصدقاء الثلاثة “ريم”، “يوسف”، و”ياسين” للبحث في محتويات الصندوق ومحاولة كشف غموض ما فيه من رسائل غامضة.

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