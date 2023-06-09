شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى كامل يقدم مسرحية "8 حارة يوتوبيا" ضمن مشاريع أكاديمية الفنون الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج مسرحية "8 حارة يوتوبيا"، وذلك ضمن مشاريع مرحلة البكالريوس، وذلك يوم الاثنين المقبل على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية فى تمام الساعة السادسة مساء.

مسرحية "8 حارة يوتوبيا" بطولة مريم البحراوى، حنان الفيومى، الحسين الشمندي ، محمد بطاوي آيه خلف، حسام الشاعر، رحاب عصام ، عبدالنبي حساني، ياسمين سعيد، محمود حسيب، عمار ياسرهشام طارق، محمود القناوي، اشراف عالديكورأ.د/ نبيل الحلوجي ، تنفيذ ديكور طلاب قسم الديكور ملابس ومكياج : محمد ضياء، استعراضات :سالي عباس ، كلمات والحان : محمد كاسبر، استوديو : مأمون، غناء : عمار ياسر، اضاءه: محمد سعد ، تأليف / مصطفي حمدي ، إخراج دكتور مجدي كامل.

وتدور فكرة العرض في إطار كوميدي فانتازي حول الشياطين الذين قرروا النزول لإحدي المدن بغرض إفسادها ولكن المفاجأة كانت أنها أفسدت بفعل البشر بل قام البشر بإغواء الشياطين ، والعرض يتناول تدني الأخلاق بين البشر وانحدار سلوكهم .



