صور وفيديوهات لـ عروس الحلّانية ماريتا عاصي الحلاني… فستان زفافها المَلكي بتوقيع إيلي صعب!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 09:50 مساءً - شاركت ماريتا الحلاني، المغنية والممثلة اللبنانية، ابنة النجم اللبناني عاصي الحلاني، متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور لها بفستان الزفاف الذي أطلّت به خلال الحفل الذي أقيم ليلة الأربعاء بلبقاع بـ لبنان.

زفاف ماريتا عاصي الحلاني

ونشرت ماريتا، صورتين لها بفستان الزفاف، عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، وعلقت: “7 يونيو 2023 ..عروس الحلانية” كما انتشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور للعروس وقد أهدت زوجها كميل أبي خليل أغنية خاصة في حفلهما.

العروس ماريتا الحلاني في فستان من توقيع إيلي صعب في صورة مأخوذة عن صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام

الجدير بالذكر أن ماريتا أقامت العديد من الاحتفالات قبل حفل الزفاف، كان آخرها حفل حناء على الطريقة التراثية اللبنانية، وظهرت وهي ترتدي قفطان أبيض مطرز من الوسط بتطريزات ذهبية، بينما ارتدى عريسها ووالدها عاصي الحلاني وشقيقها عباءات سوداء.

فستان ماريتا الحلاني بتوقيع إيلي صعب

اختارت ماريتا إطلالة من توقيع نجم الموضة المصمم اللبناني إيلي صعب لتطل بها في حفل زفافها الذي أقامه لها والدها في مدينة الحلانية بلبقع في لبنان.

وقد أطلت ماريتا أطلت بفستان يليق بالأميرات غني بتفاصيل رومانسية.. تخللته أوراق بيضاء كريستالية مشغولة بدقة لفت قوام ماريتا مع طرحة ناعمة. وقد امسكت العروس ببوكيه من الورود البيضاء الأنيقة

مكياج ماريتا الحلاني لبسام فتوح

اختار خبير التجميل اللبناني بسام فتوح الألوان النيود الناعمة للعروس، واستخدم درجات الوردي الوردي الفاتح في مكياج ماريتا من مجموعته الجديدة لعرائس 2023. وقد ركز فتوح على مكياج طبيعي بدون مبالغة مما عكس جمال ماريتا الطبيعي.

الشعر مع طوني المندلق

شارك مصفف الشعر طوني المندلق مقطع فيديو يظهر جانب من تحضيرات ماريتا ليومها الكبير عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام»، وقد اهتم طوني بتصفيف شعرها منذ بداية اليوم ولغاية إطلالتها الأخيرة. وقد عقد شعرها في تصفيفة شعر ناعمة للخلف، سمحت بإظهار وجهها الملائكي.

ماريتا الحلاني وأغنية خاصة لكميل أبو خليل

أهدت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني زوجها مدير الإنتاج كميل أبي خليل في حفل زفافهم أغنية خاصة في أجواء رومانسية وسط حضور الأهل والأصدقاء، دخل على نغماتها الثنائي

زواج مدني بحضور الأهل والأصدقاء

وكانت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” قبل زفافها بساعات قليلة أولى اللقطات من عقد قرانها المدني، إضافة إلى بوست فيديو وثقت من خلاله عقد الزواج الذي تم في أبوظبي، يوم 1 يونيو 2023.

واستغنت ماريتا عن فستان الزفاف الابيض التقليدي حيث ظهرت في الصور وهي ترتدي “جامب سوت” سيمبل من اللون الأبيض، وكانت الأكمام مزودة بفتحات طويلة زادت من أناقتها، واستكملت اللوك بقبعه بسيطة من الدانتيل.

شارك ماريتا الحلاني هذه اللحظات السعيدة عدد قليل من عائلتها والمقربين منها، ومن المفترض أن يبدأ العرس الكبير خلال الساعات القليلة المقبلة بأجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

من هي ماريتا الحلاني؟

وماريتا الحلاني هي ابنة الفنان عاصي الحلاني اتجهت للغناء مثل والدها وشقيقها، كما اتجهت أيضا للتمثيل.

شاركت ماريتا عاصي الحلاني في بطولة مسلسل “نزيف”، وهو رابع تجربة لها، بعدما ظهرت بشخصيتها الحقيقية من قبل في مسلسل “فكسر”، ثم “حكايتي” و”2020″ مع قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

مسلسل نزيف من تأليف جاد الخوري، إخراج إيلي الرموز، وإنتاج شركة “غولدن فيلمز”، وهو ثاني عمل درامي يقوم به الفنان “إسماعيل تمر” بعد مسلسل “الوسم”.

وتشارك ماريتا الحلاني في رمضان 2023 في مسلسل “عشرة عمر” وهو من بطولة نيكول طعمة، جان قسيس، جوزف حويك، خلود صوان، لمى لاوند، نور غندور، بولين حداد، هيثم المصري، حسن حمدان، زياد صابر، روزي الخولي.

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