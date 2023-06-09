شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 4 أفلام فى نادى السينما المستقلة بسينما الهناجر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض، غدا السبت، فى تمام السابعة 7 مساء 4 أفلام ضمن برنامج نادى السينما المستقلة بسينما الهناجر بساحة الأوبرا المصرية، وذلك فى إطار نشاطنا السينمائى لشهر يونيو بصندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى.

تعرض الأفلام بسينما الهناجر بحضور المخرج السينمائي أشرف فايق المشرف العام علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، وهى 4 أفلام روائية قصيرة هى: فيلم (سواح) للمخرجة مني يحيي، فيلم (نعمة) للمخرج بيشوي كامل، فيلم (ورد) للمخرج أسامة القزاز، فيلم (ما يحدث في حياة نادين) للمخرج عمرو فكرى، وبحضور صناع هذه الأفلام ومناقشة أفلامهم مع الجمهور بعد العرض والحضور مجانا.