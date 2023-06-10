شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تغيب عن مهرجان فرنسيسكان جوت تالنت لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيبت الفنانة لقاء سويدان عن فعاليات مهرجان "فرنسيسكان جوت تالنت" التي كانت من المقرر أن تشارك خلاله كعضو لجنة تحكيم، وهو المهرجان الأول الذى يقيمه المركز الكاثوليكى المصرى للسينما لمواهب الأطفال بمدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، من الحضانة حتى الصف الثالث الإعدادى، حيث خضعت لقاء مؤخرا عملية جراجية منعها من الحضور، وقال الأب بطرس دانيال إنه تواصل معها وشكرها في التليفون، ويقام المهرجان تحت رعاية الرهبان الفرنسيسكان بمصر.

وكانت المسابقة موزعة على أربع مناطق هى.. الأولى الإسكندرية وكفر الدوار، والثانية الفيوم وبورسعيد والسويس، والثالثة أسيوط ومنفلوط، والرابعة الأقصر ونجع حمادى وكوم أمبو وأرمنت.

وتشكلت لجنة التحكيم لهؤلاء الموهوبون من الفنانين مادلين طبر وندى بسيونى ولقاء سويدان وحمزة العيلى والمخرج رضا شوقى، وتقدّم لهذه المسابقة أكثر من ثلاثمائة متسابق، ثم بدأت التصفيات لأفضل العناصر فى مجال الموسيقى والغناء والشعر والتمثيل الفردى والجماعى، حتى وصل لمائة متسابق، لتكون التصفية الأخيرة أمس الخميس لاختيار ثلاثين متسابقاً فقط الذين سيتم تكريمهم.

وأقيمت فعاليات الدورة الـ71 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد من نجوم الفن، والذى شهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، كما شهدت توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة المشاركة في هذه الدورة.

وكرم المركز الكاثوليكى عددا من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة أو من تألقوا فى أعمال فنية مؤخراً منهم، يحيى الفخرانى، سامى مغاورى، محمود حميدة، هناء الشوربجى، سهير رمزى، مدحت صالح، نيللى كريم، احمد أمين، وغيرهم من الفنانين.