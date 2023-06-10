شكرا لقرائتكم خبر عن 26 عاما على فيلم عيش الغراب.. آخر فيلم كتبه المخرج سمير سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الجمعة، 26 عاما على عرض فيلم عيش الغراب، حيث عرض لأول مرة فى 9 يونيو 1997، وكان آخر الأفلام السينمائية التى كتبها المخرج سمير سيف، وكان عشق سمير سيف للسينما لم يقف عند الإخراج فقط، حيث قام بتأليف عدد من الأفلام قدم خلال مسيرته السينمائية.

وفيلم "عيش الغراب" بطولة نور الشريف ويسرا وعزت أبو عوف ومصطفى متولى ومحمود قابيل وندى بسيونى، وعزت المشد الفيلم من تأليف سمير سيف و سيناريو صلاح فؤاد وإخراج سمير سيف.

تدور أحداث الفيلم حول "مصطفى شرف" من طاقم الحارس الشخصى للرئيس السادات متزوج ولديه ابنة، وتحدث حادثة المنصة فيغتال الرئيس السادات وينهار عصبياً لاعتقاده أنه قصر فى أداء عمله.

تسوء الأحوال بينه وبين زوجته فيحدث الطلاق وتتزوج من أكرم الذى يدير قرى سياحية مشبوهة وتتوالى الأحداث.

وسمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا متميزة مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى،و قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".