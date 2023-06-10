شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحمد سلامة وهانى مهنا وشيرين فى مهرجان فرنسيسكان جوت تالنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وانطلقت منذ قليل فعاليات "فرنسيسكان جوت تالنت" المهرجان الأول الذى يقيمه المركز الكاثوليكى المصرى للسينما لمواهب الأطفال بمدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، من الحضانة حتى الصف الثالث الإعدادى، مساء اليوم الجمعة، والذى يقام تحت رعاية الرهبان الفرنسيسكان بمصر، وحضر كل من الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما ومادلين طبر وشيرين وحمزة العيلي.

وكانت المسابقة موزعة على أربع مناطق هى.. الأولى الإسكندرية وكفر الدوار، والثانية الفيوم وبورسعيد والسويس، والثالثة أسيوط ومنفلوط، والرابعة الأقصر ونجع حمادى وكوم أمبو وأرمنت.