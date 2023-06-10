شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مادلين طبر وحمزة العيلى وجوائز مالية لمتسابقى مهرجان فرنسيسكان جوت تالنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان فرنسيسكان جوت تالنت أعضاء لجنة التحكيم منهم الفنانة مادلين طبر وندى بسيوني وحمزة العيلي والمخرج رضا شوقي، والذي أقيم داخل المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال.

وحصد أطفال مسابقة مهرجان فرنسيسكان جوت تالنت على جوائز مالية بدأت من خمسة آلاف جنيه حتى ألفين جنيه، في مجال الشعر والتمثيل والعزف والمسرح، والذي أقيم داخل المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال. كما كرم المهرجان كلا من الفنان أحمد سلامة وشيرين والموسيقار هاني مهنا.

وانطلقت منذ قليل فعاليات "فرنسيسكان جوت تالنت" المهرجان الأول الذى يقيمه المركز الكاثوليكى المصرى للسينما لمواهب الأطفال بمدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، من الحضانة حتى الصف الثالث الإعدادى، مساء اليوم الجمعة، والذى يقام تحت رعاية الرهبان الفرنسيسكان بمصر، وحضر كل من الاب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما ومادلين طبر وشيرين وحمزة العيلي.

وكانت المسابقة موزعة على أربع مناطق هى.. الأولى الإسكندرية وكفر الدوار، والثانية الفيوم وبورسعيد والسويس، والثالثة أسيوط ومنفلوط، والرابعة الأقصر ونجع حمادى وكوم أمبو وأرمنت .