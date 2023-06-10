شكرا لقرائتكم خبر عن منال عبد اللطيف تعلن وفاة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة منال عبد اللطيف وفاة والدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب قائلة: "ماما فى ذمة الله".

الفنانة منال عبد اللطيف بدأت التمثيل فى طفولتها فى برامج الأطفال مثل (البرلمان الصغير)، أول من اكتشفها المخرج (محمود إبراهيم) الذى قدمها فى مسلسل الأطفال (بندق وبندقة)، وعُرفت أكثر بمشاركاتها في مسلسلات (ضمير أبلة حكمت) مع القديرة (فاتن حمامة) وفوازير (جدو عبده) مع الراحل (عبد المنعم مدبولي) .

منال عبد اللطيف حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة (عين شمس)، وشاركت في المسلسل الشهير (أرابيسك)، ثم في مسلسلات (الأبطال، السيرة الهلالية، رياح الماضي). كما شاركت في مسرحية (أخويا هايص وانا لايص) أمام عملاق الكوميديا الفنان (سمير غانم). استمرت بالعمل الفني حتى عام 2012 حين ارتدت الحجاب ثم عادت مؤخرا كمذيعة وكفنانة تمثل بالحجاب.