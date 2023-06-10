شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحتفل بعيد الأضحى بحفل يوم 29 يونيو فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم للقاء أبناء بلدها لبنان، يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجارى، للاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك، لترسم البهجة وتنشر الأمل بين المواطنين، وذلك فى أحد الفنادق فى بيروت.

وتقدم نجوى كرم خلال حفلها فى لبنان العديد من أغانى ألبومها الجديد "كاريزما"، هذا إلى جانب تقديمها العديد من أغانيها القديمة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.



نجوى كرم

تضمن ألبوم "كاريزما" 7 أغاني، حرصت خلالهم نجوى كرم على إضفاء الألوان الشبابية الجديدة لمواكبة الجيل الحالي، ومنهم: أغنية زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريما.

وتعاونت في ألبوم كاريزما مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وصورت كليب من ألبوم لأغنية "شغلّ موسيقى" مع المخرج دان حداد في لبنان، كما يتم طرح ذلك الألبوم بعد تحضيرات استغرقت بضعة سنوات، ولكن لم تخلو من طرح الأغاني المنفردة، وكان منهم: أغنية ملعون أبو العشق، معذور قلبي، ساحر قلوب، وساعة بيضا.

وسبق وأشارت نجوى كرم خلال تصريحات تليفزيونية إلى أنها ستقوم بطرح ألبوم جديد مع بداية شهر مايو سنويًا، مؤكدةً أنها ليست مطربة الأغاني المنفردة، قائلةً: اكتشفت إني مش مطربة سينجل، مبعرفش أعمل أغنية سينجل، ولو عملت أغنية سينجل هعمل زي ملكة الجمال اللي هتلبس كل هدومها الحلوة مرة واحدة.