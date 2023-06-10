شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يستكمل تصوير أحدث أفلامه "العميل صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل النجم أكرم حسنى تصوير أحدث أفلامه "العميل صفر"، معلنا عودة التصوير على صفحته على "فيس بوك" بصورة جمعته بعدد من الفنانين منهم منذر رياحنة ومصطفى غريب وأيمن الشيوى، والعمل فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.

وتشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نيللى كريم، وتظهر نيللى خلال أحداث الفيلم فى دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها فى الكباريه الفنان الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا فى الصباح، وفى الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث.

فيلم "العميل صفر" فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته مع نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "مكتوب عليا" ، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكرى.