شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى "بشنب" فى كواليس فيلم البريمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد هنيدى صورة من كواليس أحدث أفلامه "البريمو"، ويظهر فيها بلوك مختلف إذ أطلق شاربه الذى كان محط سخرية الكثير من متابعيه والذين تفاعل معهم هنيدى بطريقته المعهودة.

ونشر هنيدي الصورة عبر حسابه على "فيس بوك"، وكتب: "يا مساء العنبر.. خوان ميغيل هنيدي.. المرعي البريمو.. قريبًا". بينما كتب فى التعليقات: "عارفين مش عارفني ليه.. عشان الشنب واكل نص وشي".

ويعود النجم محمد هنيدى لتقديم الأدوار الصعيدية فى السينما مرة أخرى خلال فيلم "البريمو" مع المخرج سعيد حامد، والذى بدأ فى تصويره الأسبوع قبل الماضى ويجسد فيه شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ.

ويعود المخرج الكبير سعيد حامد للسينما مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدى الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية ومسرحية حققت نجاحاً كبيراً، ويعود في التعاون الجديد من خلال فيلم "البريمو" .