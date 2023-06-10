شكرا لقرائتكم خبر عن "العصا والقبعة" عرض مسرحى غنائى عن تشارلى شابلن بالإسكندرية 24 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج المسرحى محمد الزينى عرض "العصا والقبعة" وهو السيرة الذاتية لـ"تشارلى تشابلن"، على مسرح قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك ضمن خطة الهيئة لعام 2023 ، تأليف: أسامة الهواري ، تأليف وتوزيع موسيقي: د.محمد حسني.

تدريب أصوات: آن هشام، هندسة صوتية: محمد خالد، سينوغرافيا : سعاد إسماعيل، عروض مرئية: مؤمن محمد ، إضاءة: أحمد طارق ، ماكياج: مارينا مجدي ، مساعد إخراج: ردينه عصام ، مخرج منفذ: مصطفى كمال.

وتدور أحداث العرض حول حكي السيرة الذاتية للممثل والمخرج وصانع الأفلام الاشهر "تشارلي تشابلن" ،في تصور مسرحي يجمع بين الحكي والتشخيص والغناء الحي، من خلال مقابلة متخيلة بين تشارلي تشابلن العجوز الذي يقضي أيامه الأخيرة في منفاه الاختياري في سويسرا و بين ممثل شاب غير معروف.

ويسترجع كل منهم قصة صعود "تشابلن" بداية من طفولته القاسية ثم صعود نجمه في هوليوود ، ومواجهاته مع المكارثيين التي انتهت بطرده من الولايات المتحدة، ثم حصوله على الأوسكار الشرفية في سبعينيات القرن العشرين. إنها حكاية تشارلي العجوز وقلبه الشاب.