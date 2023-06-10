شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة "سكرين دايلى" تختار "عيسى" ضمن أفضل الأفلام المعروضة فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت مجلة "سكرين دايلى" الفيلم المصرى "عيسى" للمخرج مراد مصطفى ضمن قائمة أفضل الأفلام القصيرة التى عرضت فى جميع أقسام مهرجان كان 2023.



عيسى

وقال المخرج مراد مصطفى، مخرج فيلم عيسى الذى فاز بجائزة "رايل الذهبية" فى إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد ضمن فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، إن الفيلم كان عليه إقبال كبير فى المهرجان وانتهت تذاكره قبل عرضه بيومين.

وأضاف مراد مصطفى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن صالة العرض كانت تمتلئ عن آخرها، بعض الجمهور خرج من الفيلم يبكي وقال لى أحدهم: "أنا معيطش من 10 سنين".

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 45 من المهرجان والمقرر إقامتها في الفترة بين 15 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

"عيسى" الفيلم القصير الرابع للمخرج مراد مصطفى ويواصل فيه الهدف الذى بدأه فى أعماله السابقة، وهو الحكى عن غير المصريين وتحديدًا الأفارقة الذين يعيشون في مصر.

فيلم عيسى يتتبع قصة مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.