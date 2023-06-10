شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة زهرة العلا.. تعرف على أهم محطاتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة زهرة العلا، اليوم السبت 10 يونيو، والتي تعتبر إحدى أهم نجمات الفن في الزمن الجميل، فاستطاعت بموهبتها وجمالها وخفة ظلها أن تحتل مكانة كبيرة في قلوب عشاق السينما، كما أن براعتها في التمثيل جعلتها تقدم العديد من الأدوار التي تنوعت ما بين الدراما والكوميدى والاجتماعى.

ولدت زهرة العلا في حي محرم بك بالإسكندرية، ثم انتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها الذى كان دائم الانتقال بين المحافظات المختلفة بسبب طبيعة عمله.

ألتحقت زهرة العلا بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954، وانضمت بعد ذلك زهرة العلا إلى فرقة زكي طليمات، وقدمت من خلالها عدة مسرحيات أبرزها البخيل، مريض بالوهم، فتش عن المرأة، 7 فرخات وديك، تتلمذت على يدي عميد المسرح العربي يوسف وهبى، وكونت فرقة للتمثيل وكانت تخرج أعمالها الفنية بنفسها.

سبق وكشفت ابنتها المخرجة منال الصيفي خلال تصريحات تليفزيونية أن والدتها اعتزلت بعد أداء فريضة الحج، مؤكدة أنها بعد عودتها اتخذت القرار، وأنها في أواخر أيامها انتقلت للإقامة مع ابنتها في منزلها وحرصت على الجلوس معها بشكل مستمر.

أبرز الأدوار المفضلة لها حسب قول ابنتها هو شخصيتها فى فيلم "دعاء الكروان"، ورحلت عن عالمنا فى الـ 18 ديسمبر من عام 2013.