شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحتفل بعقد قران نجله أحمد وسط أجواء عائلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان علي الحجار، بعقد قران نجله أحمد، وذلك وسط أجواء عائلية جمعت أسرة العروسين وأصدقاءهما والأقارب، ونشر الحجار عدد من الصور من حفل عقد القران متمنيا للعروسين السعادة.

وفي سياق متصل، يعمل "الحجار" حاليا مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتي"، وذلك بعد غيابهم حوالي 20 عامًا، وهو المشروع الذي كشف عنه خلال ندوته باليوم السابع، مؤكدًا أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية وافق على الفور.

وكان الفنان على الحجار أحيا حفل غنائى، مؤخرا بقاعة النهر فى ساقية الصاوى بالزمالك، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التى يحبها جمهوره، منها: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى" و"غزالة" و "الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى" و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهر لك".