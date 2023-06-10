شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من The Lincoln Lawyer يطرح على جزأين يوليو وأغسطس المقبلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض الموسم الثانى من مسلسل The Lincoln Lawyer على جزأين على نيتفلكس، فيصدر النصف الأول من الموسم المكون من 10 حلقات في 6 يوليو المقبل، وسيصل النصف الثاني في 3 أغسطس المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وتم طرح مسلسل الدراما The Lincoln Lawyer في مايو 2022، وجددت نيتفلكس المسلسل في الشهر التالي من انتهاء عرضه.



The Lincoln Lawyer

كتب مسلسل The Lincoln Lawyer التليفزيوني المؤلف David E. Kelley، وذلك استناد على رواية The Brass Verdict بقلم مايكل كونيلي.

المسلسل من بطولة مجموعة من النجوم منهم مانويل جارسيا رولفو، نيف كامبل، بيكي نيوتن، جاز رايكول، أنجوس سامبسون، وكريستوفر جورهام.

وتدور أحداث المسلسل حيث يبدأ المحامي ميكي هالر (جارسيا رولفو) في تولي الشركة بعد مقتل صاحب الشركة القانوني السابق، وبالتالي هذا يشمل خوض هالر في محاكمة جريمة قتل رفيعة المستوى.