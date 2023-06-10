شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية استوقفت الوليد بن طلال في الشارع لم يستطيع تمالك نفسه ومافعل معها لايصدق ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استوقفت فتاة جميلة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، أثناء ممارسته رياضة ركوب الدراجات.ووثقت الفتاة مقطع فيديو وثق لقاءها بالأمير الوليد، وسط الطريق، بالقرب من سد وادي حنيفة بالرياض. وقامت الفتاة بإلقاء التحية قائلة: “حيه يابعد كبدي كبداه”، وتوقف الأمير الوليد وابتسم للفتاة ثم التفت لمرافقيه .

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