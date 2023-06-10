شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جمالها فاق التوقعات.. شاهد صور مسربة من حفل زفاف الوليد بن طلال على هذه الفتاة السعودية الحسناء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رغم مرور أكثر من 15 سنة على زواج الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، من السعودية “أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل”، إلا أن حفل زفافهما الأسطوري لا زال يتصدر أخبار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بين الفينة والأخرى، وخلال الأيام الماضية أعادت صفحات فنية على مواقع التواصل نشر صور من حفل زفاف الوليد وأميرة العيدان مؤكدين أن المنطقة العربية لم تشهد حفل زفاف اسطوري مثله حتى اليوم.وكان الأمير الوليد بن طلال قد تزوجت من أميرة الطويل في 2008، لكن زواجهما لم يستمر سوى 5 سنوات فقط، وانفصلوا دون انجاب أطفال، ولا زال سبب انفصالهم غامض حتى اليومويعد الأمير الوليد بن طلال أحد اثرياء العالم ، والده هو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية. ويمتلك الأمير الوليد بن طلال استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية. أما أميرة الطويل​ فهي سيدة أعمال سعودية تحمل شهادة في إدارة الأعمال نالتها من جامعة نيو هايفن الأميركية. ولدت أميرة بنت عيدان بن نايف بن سحمي .

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